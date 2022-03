Calcio, cade il Cossato con il Briga: settebello per Ceversama. Ok per La Cervo e Valle Elvo nei derby (foto di repertorio)

Risultati fotocopia per le squadre biellesi militanti in Eccellenza: 2-2 al fischio finale per Biellese e Fulgor Valdengo che non risolvono i problemi di classifica. I lanieri, infatti, vedono allontanarsi sempre più la capolista Stresa mentre la banda Peritore rimane invischiata nelle sabbie mobili del girone.

In Promozione, fa rumore la caduta del Cossato all’Abate ad opera della diretta inseguitrice Briga: ora, entrambe le formazioni sono al primo posto a pari merito. Secco 3-0 per la Chiavazzese in casa con il Bianzé mentre il Vigliano si deve accontentare di un punticino a Piedimulera.

In Prima Categoria, il Ceversama supera la Vischese con un roboante 7 a 1; altrettanto netta la sconfitta delle Torri Biellesi, superate 5 a 0 dal Pontestura. 3-3 ricco di emozioni tra Ponderano e Pro Roasio. Esultano Valle Cervo e Valdilana Biogliese che superano di misura su campo esterno Strambinese e Pro Palazzolo.

Infine, in Seconda, la Cervo si aggiudica il massimo della posta in palio nel derby con il Lessona, così come la Valle Elvo sul Pollone (3-0). Gaglianico al 4° posto in classifica, grazie al 2-0 con il Rmantin.