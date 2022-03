Biella Rugby, ecco la decima meraviglia: superato Pro Recco in casa

Biella conquista, sul campo di casa, il decimo successo della stagione. Sette mete segnate, quattro trasformazioni e due calci di punizione è quanto finalizzato dai ragazzi di Marco Porrino contro un Pro Recco in difficoltà e dalla panchina cortissima, che non è riuscito ad andare oltre due calci piazzati realizzati nei primi dodici minuti. Tanti gli assenti ‘importanti’ tra le fila gialloverdi.

Mancavano all’appello Rorato, Benettin, Ongarello e Vezzoli, partiti dalla panchina Panigoni e Vaglio Moien (non entrato), al loro posto giovani e giovanissimi alla loro prima partita in categoria come Givonetti, Mondin e Stefano Sciarretta. Una scelta precisa che parte da un progetto deciso ad inizio stagione, che prevede l’interazione e lo scambio di giocatori tra Serie A, Serie C e Under 19. All’esordio anche Riley Wilson. In vantaggio Recco al 4’ calciando tra i pali una punizione, il sorpasso di Biella al 9’ grazie alla prima meta di Lura e la trasformazione dell’affidabile Morosini, poi al 12’ la seconda punizione calciata tra i pali dagli Squali li riporta pericolosamente vicini: 7-6. Qualche problema di disciplina per Biella in evidente difficoltà a gestire le mischie ordinate, ma dopo il primo quarto d’ora la partita ha assunto un’unica chiara direzione. Pur concedendo tante punizioni agli avversari, Grosso e compagni hanno gestito bene le rimesse laterali e costruito tanto buon gioco. Un calcio di punizione prima e una meta trasformata poi, tutto ad opera di Morosini creano il giusto distacco.

La marcatura di Wilson al centro dei pali al 34’ ferma il parziale sul 27-6. Il bonus point arriva al 3’ della ripresa per mano di Lura. Ancora Lura al 55’. Al 31’ la splendida azione corale finalizzata da Leo Braga, partita dalla difesa nei propri ventidue e terminata esattamente dall’altra parte del campo con cinque punti in più a tabellone. Apprezzata la conclusione ad opera dell’esordiente Sciarretta che dopo essere stato autore di alcuni pregevoli interventi, ha segnato la meta del 49-6.

Marco Porrino, head coah Biella Rugby: “Siamo stati un po’ indisciplinati nelle mischie ordinate e così abbiamo concesso un po’ troppo, soprattutto all’inizio, ma alla fine non è andata male. Dobbiamo imparare a capire quello che l’arbitro richiede e adattarci a quanto richiesto con maggiore immediatezza. In generale, abbiamo voluto fare cose senza farne altre, necessarie, prima. Mi spiego meglio: abbiamo voluto giocare negli spazi senza capire che prima era necessario creare avanzamento. Se vuoi giocare nello spazio devi obbligare la difesa ad arretrare e a convergere. Positiva la mia impressione sull’esordio dei ragazzi provenienti dalla U19, ma se ho scelto di farli entrare in campo, sapevo che potevano fare bene. Nessun azzardo. Sono ragazzi che conosco e alleno fin da quando erano piccoli. Bene anche Wilson che forse si è visto poco, ma solo perché ha fatto quello che definiamo il lavoro sporco. Nel complesso questa è stata una partita non di certo spumeggiante, ma molto concreta”.

Biella Rugby Club v Pro Recco 49-6 (27-6)

Marcatori: p.t. 4’ c.p. Romano (0-3), 9’ m. Lura tr. Morosini (7-3), 12’ c.p. Romano (7-6), 20’ c.p. Morosini (10-6), 26’ m. Morosini tr. Morosini (17-6), 31’ c.p. Morosini (20-6), 34’ m. Wilson tr. Morosini (27-6). s.t. 3’ m. Lura tr. Morosini (34-6), 15’ m. Lura n.t. (39-6), 31’ m. Braga n.t. (44-6), 39’ m. Sciarretta (49-6).

Biella Rugby Club: Morosini (46’ Sciarretta); Tosetti, Braga, Grosso (cap.) (62’ Laperuta), Lura; Musso, Martinetto; Wilson, Boccardo, Zanotti (62’ Mondin); Bertone (44’ Catalano), Panaro (53’ Givonetti); Chaabane, Romeo (44’ Ledesma), Zacchero (62’ Panigoni). A disposizione: Vaglio Moien. All. Porrino

Pro Recco Rugby: Romano; Salerno (64’ Canoppia), T. Marcellino (71’ Tomarchio), Cinquemani, M. Marcellino; Tagliavini, Mitri (56’ Armijos); Rosa (cap.), Matulli, Barisone; Certoni, Nese; Maggi, Noto, Coppola (78’ Podestà). All. Van Vuren

Arb. Matteo Bertocchi (Cagliari) AA1 Antonio Smiraldi (Torino) AA2 Edoardo Sibona (Torino) Calciatori: Morosini (Biella Rugby) 6/6; Romano (Pro Recco) 2/2; Musso (Biella Rugby) 0/3

Cartellini: 31’ giallo a Salerno (Pro Recco); 51’ giallo a Zacchero (Biella Rugby)

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5; Pro Recco 0 Player of the Match: Lura (Biella Rugby)

Note: giornata soleggiata, 13° circa, campo in buone condizioni. Presenti 250 persone circa.

Serie A – risultati XIII giornata: Parabiago – Rugby Milano 26-23; Cus Torino – Amatori Alghero 55-0; Cus Genova – VII Torino 17-19; Biella Rugby – Pro Recco 49-6.

Classifica: Cus Torino punti 51; Biella Rugby 49; Parabiago 39; Rugby Milano 33; I Centurioni 23; Amatori Alghero 19; VII Torino 14; Cus Genova 13; Pro Recco 0.