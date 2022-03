Una vita in bicicletta per Paolo Forno: “Dal 1999 la uso per tutti i miei spostamenti”

L’aumento dei prezzi del carburante potrebbe avere effetti sull’utilizzo generale delle automobili e di tutti quei mezzi che hanno bisogno del combustibile costringendo le persone a decidere di usare altri mezzi di trasporto per gli spostamenti quotidiani, come ad esempio le biciclette.

C’è anche chi, come il dottor Paolo Forno, osteopata, preparatore atletico e insegnante di educazione fisica presso l’ITIS Quintino Sella di Biella, ha già preso autonomamente la decisione di spostarsi esclusivamente con questo mezzo già da diverso tempo: “Ho deciso di iniziare ad usare la bicicletta come principale mezzo di trasporto a partire dall’autunno del 1999 – ha detto - da quel giorno la uso in modo continuativo per andare ovunque”.

Forno ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione e i benefici che ha avuto: “Mi piace molto l’attività motoria in generale, inoltre svolgo mansioni che servono proprio per curare la salute fisica delle persone. Spostarmi in bici mi aiuta a stare bene e a guadagnare molto tempo perché soprattutto in città in certi momenti c’è molto traffico, in questo senso è importante utilizzare le piste ciclabili per evitare problemi”. Il dottor Forno ha dato una stima riguardo al suo utilizzo del mezzo: “Uso la bicicletta più o meno per 5500/6000 km all’anno – ci sono però delle situazioni in cui l’utilizzo della macchina diventa indispensabile – quando piove molto forte sono costretto a usarla”.

Ha fornito inoltre una sua opinione riguardo alla possibilità che la situazione attuale, coi prezzi del carburante alle stelle ovunque, possa portare molte persone a decidere di seguire il suo esempio: “Attualmente non ho notato molti cambiamenti, per le strade vedo sempre le solite persone che utilizzano la bicicletta però mi auguro, a prescindere dalla questione del carburante, che la gente cominci a utilizzarla molto di più perché sarebbe un importante beneficio per loro e per tutti”.