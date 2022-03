Sterpaglie a fuoco in alta Valle Cervo (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di ieri, 19 marzo, in alta Valle Cervo per un incendio di sterpaglie. Il rogo è stato velocemente domato dalle squadre sul posto. Sono in corso gli accertamenti di rito da parte dei Carabinieri Forestali.