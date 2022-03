Scontro auto-motorino e il centauro cade a terra: al Pronto Soccorso in codice giallo

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto poco dopo le 19 di oggi, 20 marzo, lungo la strada che collega i comuni di Dorzano e Salussola. A rimanere coinvolti un automezzo, guidato da un 29enne residente fuori provincia, e un motorino per cause da appurare.

Nell’impatto, il motociclista di circa 19 anni è finito a terra ed è stato assistito dal personale sanitario del 118. In seguito, secondo le informazioni raccolte, sarebbe stato trasportato in ospedale in codice giallo per le cure del caso. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e la viabilità.