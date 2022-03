Due micetti bloccati in cima ad un albero, doppio intervento dei Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Hanno fatto correre un bello spavento i due micetti che, questa mattina, hanno pensato bene di arrampicarsi in cima ad un albero. Non vedendoli scendere, i loro proprietari (preoccupati per la notevole altezza) hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Gli episodi si sono verificati nei comuni di Muzzano e Cavaglià.

Una volta sul posto, le squadre sono riusciti a recuperare i due gatti e a restituirli all'affetto dei loro cari.