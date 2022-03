Due colpi messi a segno a Sandigliano e Mongrando, portati via denaro e oro

Due colpi messi a segno dai soliti ignoti nel Biellese. Gli episodi si sono verificati ieri mattina, 19 marzo, a Sandigliano e a Mongrando: in un caso, i ladri avrebbero infranto il vetro di una finestra e si sarebbero impadroniti di alcuni monili in oro; nell'altro, invece, avrebbero forzato una finestra e sarebbero fuggiti con del denaro contante. Ad allertare i Carabinieri i proprietari una volta tornati nelle proprie abitazioni. Sono in corso le indagini per dare un volto ai malviventi.