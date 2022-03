A Cavaglià la fagiolata di Carnevale è buonissima, sul fuoco oltre 60 paioli FOTO

A piccoli passi si ritorna a respirare aria di normalità. Ne sanno qualcosa a Cavaglià, dove ieri mattina è andata in scena la tradizionale fagiolata del Carnevale dopo due anni di assenza. Un appuntamento davvero imperdibile da queste parti. E infatti, la popolazione ha risposto presente, con una buona partecipazione di pubblico.

Messi a cuocere dai fasulat ben 61 paioli, contenenti fagioli e salamini, per la felicità dei presenti. Dopo la benedizione impartita da don Adriano, si è proceduto alla distribuzione delle porzioni in Piazza Palatucci. Presente, oltre ai membri del Comitato Carnevale Benefico di Cavaglià, anche il sindaco Mosè Brizi. Tantissimi i riscontri positivi per un piatto capace di non perdere mai il suo inconfondibile sapore.