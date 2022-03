Sequenziamento acque reflue, ancora Omicron e la variante BA.2 in tutti i depuratori analizzati in Piemonte

“Gli esiti delle analisi di sequenziamento riferiti ai campioni dell'ultima settimana, prelevati il 7 marzo scorso nei depuratori di Castiglione Torinese, Alessandria, Cuneo e Novara, continuano ad evidenziare la presenza della famiglia Omicron”. Lo scrive l’Arpa Piemonte, in una nota sul proprio sito.

“Si confermano mutazioni specifiche per la sottovariante BA.2 in tutti e 4 i depuratori – si legge - La presenza di tali mutazioni resta comunque ad un livello tale per cui la variante BA.2 non è identificata come variante dominante. Continuano a non essere rilevate mutazioni specifiche appartenenti alla sottovariante BA.3”.