Rifiuti in sacchi non differenziati e gettati via, a Gaglianico 3 cittadini multati grazie alle fototrappole

Nei giorni scorsi, grazie all’utilizzo delle fototrappole, gli agenti della Polizia locale di Gaglianico hanno individuato, identificato e sanzionato tre cittadini scoperti a lasciare sacchi con rifiuti non opportunamente differenziati in prossimità dei centri di raccolta e delle campane del vetro, presenti in alcuni punti del paese. Sono stati circa 9 i casi risolti dalla Polizia locale. Tutti e tre i soggetti sono stati sanzionati, a seguito dell’attività d’indagine degli agenti, per violazione dei regolamenti comunali con una multa che va da 25 fino ad un massimo di 500 euro.

“Credo che alcuni cittadini dimostrino scarsa conoscenza sul fronte ambientale – sottolinea il sindaco Paolo Maggia – Spiace adottare questi metodi ma bisogna far capire che differenziare nel modo corretto e rispettare l’ambiente sono aspetti importanti per un vivere sano e civile. Ringrazio gli operatori della Seab e il contributo della nostra Polizia locale, oltre a Cosrab per averci fornito in comodato d’uso questi dispositivi, utilissimi sul fronte del contrasto all’abbandono di rifiuti lungo le strade e nei luoghi non adibiti alla raccolta”.