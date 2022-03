Novità sulla Provinciale Viverone-Zimone, sarà ceduta ai due Comuni: “Il passaggio discusso in consiglio”

Nei giorni scorsi, è stato effettuato un sopralluogo congiunto sulla Provinciale Viverone – Zimone in vista della cessione della stessa ai due Comuni. Presenti i primi cittadini dei paesi e due tecnici della Provincia di Biella.

A darne notizia il sindaco Renzo Carisio: “L’acquisizione della strada, ora in pessimo stato, come da intervento sottopostoci dalla Provincia, prevede la sistemazione a cura della stessa, del fondo stradale e di alcuni muretti di sostegno. Si tratta di una strada bianca, che quindi deve rimanere al naturale. Particolare attenzione sarà posta alla posa di caditoie trasversali nei tratti di maggior pendenza per favorire il deflusso delle acque soprattutto in presenza di temporali al fine di garantire l’integrità del fondo stradale. La convenzione di passaggio di proprietà ed il relativo progetto sarà sottoposta ai due consigli comunali per l’approvazione”.

Per Carisio la sistemazione della strada è “importante ai fini turistici e di fruizione dei proprietari dei terreni confinanti e faceva parte del programma elettorale. La Provincia, nell’ottica di dismissione di strade provinciali a basso traffico, dopo diversi contatti con lo scrivente ci ha proposto questa soluzione. Il relativo transito di auto e moto, per accordo tra i due Comuni, sarà limitato ai residenti nei due Comuni oltre ai proprietari dei fondi confinanti. Per quanto inerente Viverone, il tratto che sarà acquisito inizierà dalla rotonda vicino al lavatoio davanti al parcheggio di padre Zola sino al confine di Zimone. Sarà poi a cura dei due Comuni la manutenzione della strada ai fini della percorribilità”.