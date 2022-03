La Croce Rossa di Biella e Federfarma unite per raccolta farmaci a favore della popolazione ucraina

Le due associazioni hanno iniziato in questi giorni un’attività di raccolta farmaci presso le farmacie del territorio che fanno parte della rete Federfarma. Gli esercizi pubblici saranno disponibili per le donazioni e, in base all’importo lasciato da ogni cittadino, forniranno medicinali di prima necessità che verranno raccolti dai volontari del Comitato di Biella ed inviati in Ucraina tramite i convogli umanitari della Croce Rossa Italiana in partenza da tutto il territorio italiano.

“I farmaci inviati sono quelli segnalati dal Comitato Nazionale di Croce Rossa come più necessari in questo momento” dice Osvaldo Ansermino, Presidente della Croce Rossa di Biella. “Per i nostri cittadini è un’occasione in più per aiutare la popolazione colpita dal recente conflitto, aiutando la nostra associazione a fare ciò che facciamo da sempre: prestare aiuto dove ce n’è più bisogno”.