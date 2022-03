Guerra in Ucraina, oggi nuova missione per portare a Torino i bambini malati di tumore

Decolla questa mattina dall’Aeroporto di Torino Caselle un nuovo volo per portare in salvo un gruppo di piccoli pazienti oncologici in fuga dalla guerra in Ucraina. Come già accaduto lo scorso 5 marzo, la missione è quella di recuperare i bimbi e affidarli alle cure dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, come gli altri 13 bambini affetti da tumore arrivati due settimane fa attraverso l'iniziativa umanitaria coordinata dalla Regione Piemonte.

A rendere possibile questo nuovo viaggio è ancora una volta la generosità di due realtà piemontesi sempre pronte a dare supporto alla comunità: Fondazione Lavazza e Reale Foundation che, insieme, hanno coperto tutti i costi necessari. A sostegno della missione anche SAGAT Spa e SAGAT Handling, che garantiranno anche stavolta la piena gratuità di tutte le operazioni aeroportuali.

Il volo, come già avvenuto nella missione di inizio marzo, atterrerà presso l’aeroporto di Iasi in Romania, dove ad attenderlo ci saranno i bambini con le proprie famiglie, giunti lì dall’Ucraina passando attraverso la Moldavia. A bordo del volo che andrà a prendere i piccoli pazienti anche stavolta ci saranno il presidente della Regione Alberto Cirio e la dottoressa Franca Fagioli, direttore dell’Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino. Con loro anche l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, il vicepresidente del Gruppo Lavazza Giuseppe Lavazza, il direttore Sostenibilità e Comunicazione di Reale Mutua Virginia Antonini e il segretario di Reale Foundation Luca Rossin.

“Oggi si riparte per la Romania, dove al confine con la Moldavia ci aspettano altri bambini malati, in fuga dalla guerra in Ucraina, che porteremo in giornata a Torino all’ospedale Regina Margherita” ha scritto questa mattina il presidente Cirio. “Anche oggi cerco di fare la mia parte, come Presidente della mia Regione, ma soprattutto come uomo e come padre”.