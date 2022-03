A Biella nuovo mezzo per l'Ordine di Malta

Il corpo Italiano di soccorso dell'ordine di Malta, gruppo di Biella, con sede a Cossato, nella giornata di San Giuseppe, ha acquisito nuovo mezzo per essere ancora più efficace nell'attività di trasporto infermi.

Grazie all'attività, al lavoro dei volontari e al contributo della popolazione biellese, è stato possibile acquistare un Fiat Doblò attrezzato per trasporto disabili che viene messo a disposizione della popolazione biellese per le necessità correlate ad attività di trasferimento per visite mediche e ogni altra esigenza di persone disabili che necessitano di un trasporto.

“È con grande soddisfazione che il gruppo dell' Ordine di Malta di Biella mette a disposizione del territorio questa nuova risorsa per le persone disabili – sottolinea il capogruppo Pietro Brovarone -Per informazioni e prenotazione dei servizi è possibile contattare il numero 350 0031114”.