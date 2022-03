Sboccia come la Primavera, fai il pieno di energia positiva

La stagione più ricca di novità dell’anno sta per aprire le sue porte! La Primavera porta infatti nuovi stimoli, a cominciare dalla natura che da tempo si prepara a rifiorire, ad abbracciare il tiepido sole che fa capolino dietro le nubi e non vede l’ora di riecheggiare splendente per nutrire con i suoi raggi, flebili pianticine, coloratissimi fiori che tra poco la faranno da padroni nei nostri giardini e nei nostri prati. Prendendo spunto dagli eventi naturali, dunque, anche noi dobbiamo porci nella condizione di… rifiorire!

L’inverno ha tenuto con sé molte delle nostre energie che aspettano ora di essere incentivate a ricominciare un nuovo ciclo, ricco di stimoli e impeti. Nonostante ciò che si possa pensare, questo periodo è anche quello in cui si ha più difficoltà a concentrarsi, peggiora il senso della fatica e ci si sente più stanchi in generale. Tutto questo pare sia dovuto al cambio di luminosità che incrementa anche i forti cambi di umore e le onde emotive. Insomma il risveglio non conduce soltanto a momenti positivi ma per ottenerli bisogna prima superare alcuni scossoni che stanno in mezzo… Che fare dunque? Gli esperti consigliano lunghe passeggiate in mezzo ai boschi, tisane rilassanti e disintossicanti, creme per la pelle e rimedi per gli organi maggiormente colpiti dallo stress dei mesi freddi.

Molti sono inoltre i rituali rilassanti per cominciare la nuova stagione all’insegna del relax, per poter poi dare il massimo quando saremo pronti a buttarci nella mischia estiva: allentare le tensioni con le posizioni yoga, concedersi un benefico massaggio rilassante e le tanto stimate e utili meditazioni a lume di candela. Se per alcuni di questi consigli è indispensabile l’aiuto di un esperto, per rilassare la mente è sufficiente un semplice taccuino, sui cui annotare le preoccupazioni della giornata. Scrivi di getto, senza rifletterci e lascia che la mano scorra fluida sulla pagina. Ora hai affidato ogni pensiero alla carta e non avrai più bisogno di tornarci sopra. Chiudi la sessione con un’immagine positiva e che ti doni serenità.