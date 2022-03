Tennis da tavolo: i campionati italiani assoluti arrivano a Biella

Per la prima volta, Biella ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di Tennis da Tavolo, in programma dal 24 al 27 marzo. Sabato 26 sono in calendario le fasi di qualificazione dei singolari e domenica 27 quelle finali. Le competizioni assolute saranno precedute giovedì 24 dai tornei di singolare di qualificazione di seconda categoria.

Prima di adesso, in Piemonte erano stati ospitati a Novara nel 1999 e a Torino nel 2000.

L'evento sarà organizzato al Palasport di via Pajetta 49, dove nel 2014 era stato ospitato un torneo nazionale giovanile.

L'edizione 2020 era stata annullata per via del Covid. Nel 2021 gli Assoluti si erano svolti a Terni.