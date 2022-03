Scuola Pallavolo Biellese dà il via al progetto Sitting Volley

Da martedì 29 marzo al Palapajetta iniziano gli allenamenti di Sitting Volley organizzati dalla Scuola Pallavolo Biellese. Il progetto fortemente voluto dalla società, è finalmente riuscito a concretizzarsi dopo qualche difficoltà dovuta alla situazione pandemica. “Siamo molto contenti che il progetto parta - inizia Federico Barazzotto -. Abbiamo individuato le figure tecniche che guideranno il percorso in Simone Nicolo ed Elisa Panarotto. Speriamo di riuscire a coinvolgere più persone possibili in modo tale da rendere autonomo e vivo questo bellissimo movimento.”

Movimento fortemente voluto anche dal main sponsor Monteleone Trasporti, che ha spinto molto per la sua realizzazione: “L’esperienza diretta che abbiamo fatto a dicembre aveva confermato la volontà di intraprendere questo percorso - dice Federico Maio, Amministratore Delegato di Monteleone Trasporti -. Perché il Sitting Volley vuol dire integrazione e inclusione e l’entusiasmo contagioso della Scuola Pallavolo Biellese non deve essere un semplice slogan, ma una via con cui crescere per tutti i nostri giovani!”.

Il responsabile tecnico della squadra Simone Nicolo è carico per la nuova avventura che sta per intraprendere: “Lavoro nel sociale e sono molto interessato alle grandi opportunità che lo sport riesce a dare a tutti - dice Nicolo -. Ho sempre avuto una grande passione per la pallavolo e provo ammirazione per chi riesce ad andare oltre alle avversità della vita. Pensare di unire questi due aspetti è estremamente stimolante.” “È ancora tutto da scoprire - continua il coach -, ma spero di ritrovare voglia di mettersi in gioco, voglia di divertirsi e quella sana competizione che una disciplina come la pallavolo, da seduti o da in piedi, sa dare!”.

Appuntamento al Palapajetta con Simone ed Elisa a partire da martedì 29, tutte le settimane dalle 19 alle 21, per provare una nuova disciplina. Sarà obbligatorio avere il Green Pass Rafforzato e una grandissima voglia di divertirsi! Se dopo aver provato a giocare si vorrà continuare a frequentare gli allenamenti, sarà richiesto il certificato di idoneità sportiva agonistica. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare Federico al numero 3391294710