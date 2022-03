Energia, Pichetto: “Dl primo passo importante per economia e occupazione”

“È un primo ma importante passo per mitigare l’aumento dei prezzi e sostenere prima possibile l'economia e l'occupazione in questa nuova grande emergenza. Come Mise e come Governo abbiamo dato un segnale importante a tutte le filiere industriali prevedendo il taglio delle accise sui carburanti; la possibilità per le imprese di rateizzare le bollette per i consumi dei prossimi mesi; la garanzia Sace in favore di banche e istituzioni finanziarie per le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas, fino alla cassa integrazione per le aziende che nel 2022 si troveranno a fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica e al contributo alle imprese sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas. E' un momento delicato che ci vede impegnati a conciliare la protezione dei consumatori e delle imprese dal caro-energia e dalle questioni di sicurezza con le azioni per la programmazione graduale finalizzata al ridimensionamento delle fonti fossili. Siamo al lavoro per il bene del nostro Paese”. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, commentando il decreto con le misure per far fronte ai rincari dell'energia elettrica e dei carburanti.