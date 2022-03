Visite didattiche gratuite all’Oasi delle Api “Casiddos di Nuraghe Chervu”

Con l’arrivo della primavera, scuole, studenti e cittadini potranno prenotare visite didattiche gratuite alla scoperta dell’affascinante mondo delle api e degli insetti impollinatori con la guida del dott. Paolo Detoma, presidente l’Associazione Biellese Apicoltori - Prenotazioni e contatti: Idillio Zapellone 334 345 2685.

Le api sono da sempre collegate alla produzione del miele ma i prodotti che possono essere ottenuti dal loro allevamento sono molti ed hanno un grande valore, a volte più del miele stesso: dal polline, un vero concentrato di elementi utili alla nostra salute, alla pappa reale responsabile dell’infaticabile lavoro dell’ape regina. Per non parlare della propoli, un antibiotico naturale conosciuto e utilizzato fin dall’antichità o alla pregiata cera d’api utilizzata in molti settori. E non dimentichiamoci del lavoro di impollinazione senza il quale la nostra stessa esistenza sarebbe a rischio fame.

Per far conoscere tutti questi prodotti il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe e l’Associazione Biellese Apicoltori organizzano per la prossima primavera visite guidate di scolaresche all’Oasi delle Api, una struttura appositamente realizzata presso l’area di Nuraghe Chervu a Biella, in corso Lago Maggiore. Progetto nato in collaborazione con il Club Soroptimis di Biella nel centenario di fondazione, in concomitanza con la Giornata mondiale delle api.

Periodo delle visite marzo, aprile, maggio - Prenotazioni: info@sunuraghe.it