Il metaverso al centro del nuovo appuntamento di Sellalab

Scoprire cos’è il metaverso, quali sono le sue caratteristiche e le possibili opportunità di business per le imprese che decidono di entrare in questo innovativo ambiente virtuale. Sono questi i temi che verranno affrontati nel nuovo appuntamento organizzato da Sellalab, la piattaforma d’innovazione del gruppo Sella, per mercoledì 23 marzo dalle ore 18 presso l’Auditorium del gruppo Sella in via Corradino Sella.

Durante l’incontro verrà descritto l’universo digitale del metaverso, caratterizzato dall’interazione tra realtà virtuale e realtà aumentata, dove l’utente, grazie all’utilizzo di avatar, possono vivere esperienze digitali e incontrare altri utenti, creare oggetti o acquistare beni e proprietà virtuali, viaggiare e altro ancora. Nel corso dell’appuntamento i partecipanti avranno modo di scoprire anche il caso di Nefele, la prima virtual influencer italiana.

I founder della startup spiegheranno cosa significhi per un’impresa essere "metaverse ready" attraverso suggerimenti sugli aspetti tecnici e pratici e lasciando spazio a un confronto diretto con il pubblico presente.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, nel rispetto delle regole previste dalle normative anti Covid. Per partecipare è necessario iscriversi nella sezione eventi del sito www.sellalab.com dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato dei prossimi appuntamenti.