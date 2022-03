A Trecate lutto cittadino nel giorno del funerale della 15enne morta sulla giostra

È stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 19 marzo, in occasione dei funerali della giovanissima Ludovica Visciglia.

L’Amministrazione comunale di Trecate, con un’ordinanza firmata dal Sindaco Federico Binatti, ha pertanto disposto l'esposizione a mezz'asta della bandiera comunale; la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione nella giornata di sabato; l'abbassamento delle serrande dalle ore 10 fino alla conclusione della cerimonia funebre per tutti i titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di sospensione dell'attività commerciale; il divieto di svolgimento per attività ludiche e ricreative, invitando, infine, i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali e culturali ad esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino, in segno di raccoglimento e rispetto durante lo svolgimento della cerimonia di commiato.

“L'Amministrazione comunale si stringe alla famiglia in questo doloroso momento - dichiara il Sindaco Federico Binatti - e invita la cittadinanza a fare altrettanto, dimostrando ai genitori di Ludovica affetto e rispettosa vicinanza”.