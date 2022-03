Scontro tra due auto a Gaglianico per una mancata precedenza (foto di repertorio)

Non hanno riportato gravi conseguenze le due conducenti di 40 e 55 anni rimaste coinvolte nell’incidente stradale avvenuto ieri mattina, in via Italia, a Gaglianico. A causare lo scontro molto probabilmente una mancata precedenza.

Sul posto gli agenti di Polizia locale per la viabilità e l’assistenza alla compilazione del modello cid. Entrambi i veicoli hanno riportato seri danni alla carrozzeria.