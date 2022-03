Lite tra ubriachi a Biella, arrivano i Carabinieri

Giornata di venerdì movimentata sul fronte delle liti. Alcuni cittadini, infatti, hanno allertato le forze dell’ordine per un alterco piuttosto acceso tra due persone in evidente stato di ubriachezza, in prossimità di piazzale Casalegno, a Biella. All’arrivo dei militari dell’Arma i due si erano già allontanati dal luogo del misfatto.

Sempre in città, si è registrata una lite piuttosto animata tra due individui: in questo caso, i Carabinieri sono riusciti a riportare alla calma i due soggetti, poi identificati.