A Cossato l’ultimo saluto a Sergio Sassi, il ricordo di Wilmer Ronzani: “Un galantuomo”

Per tanti era un vero galantuomo. E sono stati davvero molti quelli che hanno raggiunto la piazza del municipio di Cossato per porgere l’ultimo saluto a Sergio Sassi, scomparso in queste ore all’età di 73 anni. Presenti familiari, amici, conoscenti e l’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore Pier Ercole Colombo.

A ricordarlo oggi l’amico Wilmer Ronzani: “Caro Sergio tocca a me portarti l'ultimo saluto delle compagne e dei compagni della Fondazione Biella Domani, con cui in questi anni hai condiviso l'impegno nella sinistra. Sono onorato di avere avuto con Sergio un rapporto speciale che si è snodato e consolidato nel corso di questi 50 anni. Inizialmente è stato un rapporto politico, nato dalla comune militanza nel Pci, che via via è diventato anche un grande rapporto umano, di amicizia e di fratellanza; di quelli che finiscono per segnare in positivo la vita di ciascuno di noi e che si rivelano decisivi quanto si è chiamati a fare i conti con i problemi, le difficoltà, gli imprevisti, anche drammatici, che essa ci riserva".

Per Ronzani la sua bussola "è sempre stata la Costituzione Repubblicana. I suoi valori di riferimento quelli dell'antifascismo. In questi anni di lavoro insieme tutti noi abbiamo apprezzato il suo rigore morale, il suo equilibrio, la sua serietà, l'attitudine al confronto e il suo modo pacato di ragionare e il suo impegno a far diventare la Fondazione Biella Domani un soggetto culturale che è venuto via crescendo nella considerazione dei cittadini biellesi. E anche quando le sue condizioni di salute sono peggiorate ha continuato a dedicarsi alla Fondazione che aveva contribuito a fondare con la passione e la puntigliosità di sempre, telefonandoci o incontrandoci per avere notizie e proporci suggerimenti o nuove iniziative".

"Sergio - sottolinea - è stato un galantuomo, per certi versi un uomo di altri tempi con un forte senso del dovere e un grande rispetto per le posizioni dei suoi interlocutori. Discreto, per nulla incline al pettegolezzo, leale nei confronti degli amici e degli avversari. Non ricordo una sola discussione in cui lui abbia alzato la voce non solo perché questo non faceva parte del suo modo di essere e di fare , ma perché ha sempre criticato la politica che si fonda sullo sberleffo, sull'insulto, sulla sparata demagogica anziché sul confronto delle idee, recependo come ci ha insegnato Antonio Gramsci, "il nucleo di verità che esiste anche nelle posizioni dei nostri avversari". Mi mancheranno il tuo equilibrio nell'affrontare le questioni più spinose, le tue telefonate quotidiane con le quali ci scambiavano le opinioni sulle vicende della politica, sulla Fondazione, sui fatti locali, sui nostri problemi personali e famigliari. Mi mancheranno le tue risate”.