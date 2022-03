Lessona: Un po' di dolcezza per sostenere gli aiuti all'Ucraina FOTOGALLERY

Lessona: Un po' di dolcezza per sostenere gli aiuti all'Ucraina - Foto Catia Ciccarelli per newsbiella.it

Tante dolcezze esposte oggi davanti alla chiesa parrocchiale di Lessona e vendute dai volontari, hanno trovato velocemente la via di casa di tante persone felici di dare una mano alla raccolta fondi per l'Ucraina. Belle e buone, impossibile non prenderle e contemporaneamente aggiungere una goccia al mare degli aiuti.

Per chi si fosse perso l'appuntamento di oggi può rimediare domattina, dalle 9 davanti al palazzetto dello sport, dove i volontari lessonesi metteranno in vendita tante altre torte fatte in casa dai cittadini che si sono dati da fare per portare il loro contributo alla causa dell'Ucraina.