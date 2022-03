Parco diffuso a Candelo, messaggi di gioia e speranza realizzati dagli alunni

“Un'altra bellissima esperienza con le classi terze e quinte della nostra scuola elementare di Candelo: li abbiamo coinvolti nella seconda fase del progetto parco diffuso e come sempre i bambini sanno regalare messaggi di gioia e di speranza, e sanno colorare anche le giornate grigie ed i periodi più bui”. A scriverlo, sui propri canali social, il sindaco Paolo Gelone.

“Hanno realizzato con i gessetti i giochi che nella prima fase avevano progettato in classe, e poi li hanno provati insieme, con tutta la gioia e l'orgoglio di piccoli cittadini che stanno contribuendo al futuro del proprio paese – spiega - Perché, partendo anche da questi bozzetti e dalle idee dei bambini, presto realizzeremo in diverse zone di Candelo giochi su marciapiedi e aree all'aperto, grazie al contributo regionale che abbiamo ottenuto. A Candelo la cultura è per tutti, è colorata, è divertente”.