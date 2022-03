L’attività, conclusa ieri, 18 marzo, con il superamento di specifiche manovre, è stata svolta presso il Comando di Novara e ha visto la partecipazione di uno staff didattico e 10 discenti provenienti dai Comandi di Novara, Alessandria, Torino, Biella, Vercelli e Verbania.

L’ attività addestrativa ha previsto lezioni teoriche in aula e manovre in ambiente, simulando il recupero di infortunati in barella da ambienti impervi ed evacuazione di persone ferite in pozzi.