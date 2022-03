Maturità 2022: tornano i due scritti e dopo la Dad gli studenti non si sentono sicuri

Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato le Ordinanze che definiscono le modalità di svolgimento degli esami di Stato. E dopo due anni di assenza tornano due prove scritte. Anche se contenti di un graduale ritorno alla normalità, tanti ragazzi non si sentono però ancora preparati ad affrontarle.

Per le superiori ci sarà innanzitutto una prova di italiano in calendario il 22 giugno con inizio alle 8.30. Il giorno successivo, il 23 giugno si terrà la seconda prova scritta, quella di indirizzo, predisposta dalle singole scuole per tenere conto del lavoro che si è potuto svolgere nelle condizioni dettate dall’emergenza sanitaria.

“Diciamo che la seconda prova proprio non ce l'aspettavamo – commenta Sarah Maria Ganci della 5D indirizzo Scientifico del Liceo del Cossatese e della Vallestrona - . Non ci sentiamo tanto preparati dopo tanto tempo in Dad. Di certo ci fa piacere perchè significa che stiamo tornando alla normalità, ma in questi ultimi due anni la nostra preparazione non è stata come se fossimo stati sempre a scuola. Non eravamo tante volte in presenza, non c'era confronto diretto con i prof e nemmeno tra di noi. Sicuramente ci impegneremo al massimo, ma anche per gli stessi prof è stata una novità venire a sapere della seconda prova a 100 giorni dall'esame”.

Più tranquillo Nicolò Valle della 5C sempre dell'istituto di Cossato: “Prima o poi è giusto tornare alla maturità come era una volta, solo che forse si poteva aspettare ancora un anno. Mettere già le due prove scritte è un po' forzato”.

“E' una prova che proprio non ci aspettavamo – si sfoga Edoardo Giurato della 5 Gae Aulenti indirizzo Geometri - . Io non sono agitato anche perchè non lo sono di carattere ma c'è malumore tra noi ragazzi. Non ci è stato dato preavviso, ci hanno detto della seconda prova ad aprile, ormai l'esame è tra poco. Non sappiamo nemmeno ancora la materia”.

“Io studio – racconta il compagno Lorenzo Lucato – e lo farò anche questa volta. Solo che non è facile. Abbiamo fatto 2 anni praticamente in Dad e non è la stessa cosa di essere in classe. I docenti hanno prospettive alte e noi fatichiamo stare al passo. E' stressante il mondo della scuola oggi, abbiamo tanto di arretrato da recuperare”.

Per Michele Giachetti, compagno di Lorenzo e di Edoardo, la scelta di fare una Maturità con i due scritti è stata dettata esclusivamente dalla politica: “E' stata fatta da persone che non vivono la scuola, che non la conoscono. Siamo praticamente stati 2 anni quasi fermi, come possiamo affrontare un esame del genere? Io vorrei prendere un bel voto e mi impegnerò tanto, ma mi sento in difficoltà. A settembre poi ci avevano detto che non sarebbe successo questo, e poi hanno cambiato le carte in tavola”.