Biella dice NO alle mafie e le guerre - Foto Alessandro Bozzonetti

La testimone di giustizia Lea Garofalo, i sindacalisti Placido Rizzotto e Pio La Torre, l'imprenditore Libero Grassi, i giornalisti Mauro De Mauro, Mario Francese e Peppino Impastato, il sacerdote Don Pino Puglisi, e Pier Santi Mattarella, politico e fratello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Queste alcune delle 1055 vittime conosciute delle mafie, i cui nomi e cognomi sono stati letti oggi, sabato 19 marzo, al giardino 21 marzo di Biella, alla 27esima Giornata della Memoria ed Impegno per queste vittime, organizzata da Libera Biella ed Avviso Pubblico.

A ricordare queste persone innocenti, famose e non, gli organizzatori, rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine, sindacalisti, tanti sindaci biellesi, cittadini e studenti.

In rappresentanza dell'associazione Avviso Pubblico il sindaco di Mongrando, Toni Filoni: “Ringrazio i sindaci presenti perchè sono la bella politica di questo territorio: tutti i giorni dimostrano di aver la schiena dritta per dire NO alle mafie ed alle infiltrazioni criminali all'interno dei piccoli comuni”.

Sul palco degli organizzatori capeggiava un ritratto di Pio La Torre, dipinto da Giuseppe Vaccaro, un insegnante siciliano trasferitosi a Biella per lavoro. “Vedere che la lotta alla mafia riecheggia anche qui – dichiara Vaccaro - è un grande piacere. Da docente vedere i ragazzi delle scuole mi rincuora perchè sono il futuro e a loro dobbiamo tramettere il ricordo di queste vittime”.

Proprio alcuni studenti presenti hanno concluso la cerimonia leggendo i loro messaggi a favore della pace, e contro tutte la guerre: non soltanto l'attualissima Ucraina, ma anche Yemen, Siria ed Afghanistan, ed gli Stati che alzano il filo spinato per i profughi di guerra.