Attenzione al nuovo raggiro del buono carburante, "Buoni benzina per tutti"

Attenzione al raggiro relativo al buono carburante: un falso tagliando con un finto logo "Eni" che sta girando su whatsapp.

Ecco il messaggio che si riceve: “Da oggi tutte le stazioni ENI, regaleranno 10.000 Buoni Benzina da 100€ per protesta contro il governo e la guerra. Qui sotto è spiegato come ricevere il buono prima che finisce”.

E per “qui sotto” si intende un link su cui è del tutto sconsigliabile cliccare. Il raggiro scatta proprio nel momento in cui non si segue il consiglio: come spesso accade con le e-mail di phishing ci si ritrova in una pagina in cui vengono richiesti dati personali, come carte di credito o conti bancari. Facile comprendere l'obiettivo: rubare queste informazioni sensibili.