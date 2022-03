A Viverone i Vigili del Fuoco conseguono la patente nautica FOTOGALLERY

Si è svolto nei giorni scorsi a Viverone un corso di formazione per i Vigili del Fuoco di tutti i comandi del Piemonte volto al conseguimento della patente nautica di prima categoria. Gli istruttori, provenienti dalla Lombardia e dal Veneto, hanno preparato i Vigili per condurre mezzi nautici con una determinata tipologia e con una potenza contenuta di motore.

"E' un corso previsto nella formazione del personale per il contrasto di rischio acquatico e utilizziamo le acque del Lago di Viverone perchè è comodo per tutta la regione - spiega l'Ing. Morelli, della direzione regionale Piemonte dei Vigili del Fuoco, facente parte in questa occasione della commissione d'esame - mentre in altre occasioni ci troviamo anche in provincia di Verbania. I Vigili vengono formati e, alla fine del corso sono sottoposti ad un esame finale che permette loro di conseguire la patente nautica di prima categoria".