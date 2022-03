100 giorni senza pioggia sul Piemonte

Sono trascorsi più di 3 mesi, per l’esattezza 100 giorni, da quando il Piemonte l’8 dicembre 2021 è stato bagnato da precipitazioni significative, ovvero da pioggia e nevicate mediamente superiori a 5 mm in 24 ore.

“Non si tratta di un record assoluto per la regione, ma analizzando i dati degli ultimi 65 anni, quello attuale è un periodo siccitoso molto vicino ai massimi storici dell’inverno 1980/1981 e soprattutto della stagione 1999-2000 quando non si videro né nevicate né pioggia degne di nota per 137 giorni consecutivi (dall’11 dicembre al 27 marzo) – spiegano dall’Arpa Piemonte in una nota sul proprio sito web - In totale in questi 100 giorni sul Piemonte sono caduti 29 mm medi di pioggia e/o neve contro una norma climatica del periodo che si assesta sui 155 mm: questa mancanza di precipitazioni rappresenta un deficit importante di circa l’82% rispetto alla norma climatica degli ultimi 30 anni. Nelle poche giornate (9 per la precisione) in cui si è osservata sul nostro territorio qualche debole precipitazione, si è trattato per lo più di nevicate sui rilievi al confine con la Francia, la Svizzera e la Liguria, spesso accompagnati da situazioni di föhn in bassa valle e sulle pianure, altro fenomeno meteorologico che in questo inverno è stato decisamente più frequente della norma”.