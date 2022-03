Pallacanestro: Cantù-Biella, il prepartita

Continua il tour de force di Pallacanestro Biella, attesa da un nuovo impegno in trasferta. Questa domenica i ragazzi di coach Andrea Zanchi saranno di scena al PalaBancoDesio contro la S. Bernardo-Cinelandia Park Cantù per la ventitreesima giornata del campionato di A2 Old Wild West, girone verde.



La formazione lombarda di coach Marco Sodini è una delle squadre di vertice di questo campionato, con un roster estremamente profondo e ricco di talento. Un mix di gioventù ed esperienza che sta pagando dividendi importanti. Rispetto all’andata i biancoblù hanno cambiato uno dei due giocatori USA, con Johnson sostituito da Zach Bryant. Per coach Sodini pesa molto l’assenza di Luigi Sergio, out fino al termine della stagione. All’andata i rossoblù furono autori di una prestazione semplicemente da applausi, sconfitti solamente all’ultimo secondo da una prodezza di Robert Johnson che fissò il punteggio sul 75-77.



Una gara non semplice per l’Edilnol che vuole lasciarsi alle spalle le due sconfitte arrivate contro Urania Milano e Assigeco Piacenza, prima delle due sfide casalinghe contro Trapani e Orzinuovi (la prevendita per le due sfide è già attiva).Palla a due domenica 20 marzo alle ore 18.00.



I ROSTERS.



Bernardo-Cinelandia Park Cantù: 1 Francesco Stefanelli, 2 Zach Bryant, 11 Stefan Nikolic, 15 Ilia Boev, 20 Matteo Da Ros, 21 Lorenzo Bucarelli, 22 Marco Cusin, 23 Jordan Bayehe, 25 Trevon Allen, 28 Giovanni Severini.

All.: Marco Sodini.



Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis.



All.: Andrea Zanchi.



GLI EX DELLA PARTITA:



Sono diversi gli ex della gara: da una parte Francesco Stefanelli, a Biella per 4 partite nel 2018/19, e Marco Cusin, in rossoblù tra il 2004 e il 2007. Dall’altra parte Kenny Hasbrouck, protagonista in Brianza nel 2015/16.



DICHIARAZIONI PREPARTITA:



Andrea Zanchi (Head Coach Edilnol Biella) – “Da qualche settimana stiamo giocando praticamente ogni tre giorni, obiettivamente con l’Assigeco non siamo stati brillanti come in altre occasioni. Dobbiamo giocare una pallacanestro di fatica, quando si è appannati è difficile farlo. Domenica ci aspetta una gara difficile contro una squadra che ha grandi qualità. Abbiamo qualche acciaccato che sta giocando sul dolore, ma in questa fase della stagione è normale. Dobbiamo guardare avanti e pensare al nostro campionato”.