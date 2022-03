II° Tappa del Circuito Nazionale Duathlon, gli atleti di Valdigne Triathlon protagonisti, FOTO

A Santena, città dove nel omonimo Castello riposano le spoglie di Camillo Benso Conte di Cavour, si è disputata la gara, su distanza Sprint (5km run – 21km bike - 2,5km run) valida come II° Tappa del Circuito Nazionale di Duathlon con l’organizzazione collaudata di Qualitry di Pier Giorgio Orla.

Ancora un volta grandi soddisfazioni in campo femminile per i colori di Valdigne Triathlon con ben 4 podi conquistati dalle atlete verde-turchese-oro.

La migliore in classifica è stata la varesina Sara Speroni che protagonista di una prima frazione di run di gran livello è giunta 12° assoluta al traguardo e argento tra le S4. Tra le S4 ancora un podio dopo la Prova di Barzanò, con la cuneese Chiara Costamagna bronzo di categoria.

Ha bissato lo splendido successo della prima tappa lecchese, la biellese Alessandra Degiugno che con tre frazioni al top ha conquistato il secondo oro consecutivo tra le M3. Ancora un bis, per la “Capitana” al femminile del Team, sempre a podio, con un altro oro la legnanese Marinella Sciuccati, che ha trionfato tra le M5.

In campo maschile, ottime prove per i giovanissimi (2005) Giacomo Gangi e dell’alessandrino Mirco Pordenon, che dopo due frazioni ottime, hanno resistito alla fatica nella run finale. Per loro la soddisfazione del 4° e 5° posto di categoria tra gli Youth B In crescita il torinese Enea Demarchi che ha chiuso 8° sempre tra gli Youth B. Positiva la prova di Gabriele Verdoja 11° tra gli S4 e del debuttante con i colori Valdigne, Andrea Pirana 16° nella combattuta categoria M1.

Bravi al traguardo anche i giovanissimi torinesi Filippo Gai e Pietro Pieracci nella categoria Youth B, anche loro alle prime esperienze nella gare degli Age Group. Sfortunata la prova del cuneese Guglielmo Giuliano che, quando era nel gruppo di testa nella gara maschile, ha dovuto abbandonare per un problema muscolare.

Molto soddisfatti i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon presenti sul campo gara la torinese Maria Angioni, e i biellesi Alberto Belli e Ettore Antoniotti che hanno dichiarato “Siamo felici dei risultati ottenuti nonostante l’assenza forzata di molti nostri atleti a causa di infortuni e impegni concomitanti, ora saremo impegnati nei prossimi appuntamenti dell’Interregionale Giovanile di Vigevano con un Duathlon e dei Campionati Nazionali Assoluti di Duathlon Sprint di Imola dove in entrambe le manifestazioni avremo ben trenta atleti in gara!”