Gli impianti di Icemont sono alle battute finali. Fino a domenica, tempo permettendo, le piste saranno ancora aperte tutti i giorni con orario 9-17, chiuderanno da lunedì 21 a venerdì 25 per riaprire gli ultimi giorni: sabato 26 e domenica 27.

Gli appuntamenti comunque non finiscono, perchè anche in primavera il calendario è ricco di iniziative. Nel fine settimana dall'8 al 10 aprile L’Oasi Zegna aderisce al progetto Food Academy ospitando in alcuni suoi locali l'evento Vérmut.