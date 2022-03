Incontro Cordar Biella -Hydra, l'assessore Greggio ha fatto da tramite

Nei giorni scorsi l’assessore alle Attività economiche e UNESCO Barbara Greggio ha fatto da tramite nell’incontro tra il presidente del Cordar Gabriele Martinazzo e Laura Leoncini, con Alessandro Capati e Francesco Fioretti, ideatori del museo Hydra.

Cos'è Hydra? Un museo multimediale della Cascata delle Marmore, che fa parte della Rete Mondiale Musei dell'Acqua - Programma Idrogeologico Intergovernativo Unesco, il cui obiettivo è quello di preservare a pieno titolo i patrimoni di civiltà dell'acqua e promuovere attenzione e turismo responsabile sulla natura; oltre a preservare il prezioso bene combattendo spreco ed inquinamento.

Le dichiarazioni dell’assessore alle Attività economiche e UNESCO Barbara Greggio: “L'acqua è da sempre protagonista dell'economia biellese. In passato, grazie alla presenza dei torrenti nacquero le aziende tessili e grazie alla pregevole qualità dell'acqua come materia prima, oggi possiamo produrre birra e altri generi alimentari d'eccellenza. Non dobbiamo dimenticare inoltre che, grazie al paesaggio legato all'acqua, abbiamo l'opportunità di far apprezzare il nostro ambiente ad un turismo responsabile, che vuole esplorare territori come il Biellese ed attrarre nuove generazioni che cercano luoghi attenti alla sostenibilità”.

Il commento del presidente del Cordar Gabriele Martinazzo: “Si è trattato di un incontro molto positivo, propedeutico per un inizio di collaborazione con il museo multimediale della Cascata delle Marmore e ringrazio l’assessore Greggio per questa opportunità. Abbiamo spiegato il lungo lavoro di pianificazione del gestore unico a garanzia e tutela dell’intero territorio biellese: un progetto voluto da tutte le forze politiche e che mi auguro possa arrivare a conclusione per l’estate”.