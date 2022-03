"Gli accordi dell'anima" il viaggio di Frandino tra poesia, musica ed emozioni in tv, foto Pixabay

Sara' trasmessa domani, sabato 19 marzo alle 17.00 su Odeon tv canale 177 la prima puntata del nuovo spazio di Enrico Frandino chiamato " Gli accordi dell'anima" , il poeta dell'anima e' stato chiamato a realizzare un viaggio tra poesia, musica, emozioni.. ed avra' cadenza mensile.

"Sono emozionato- dice Frandino- un grande traguardo per lamia carriera artistica, un angolo di poesia in cui riflettere su temi importanti, una scommessa da vincere : quella di fare poesia in tv".