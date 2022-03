Vuole accedere in Posta per ritirare una raccomandata, ne nasce una discussione poiché privo di Green Pass e i Carabinieri sono costretti a intervenire. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 17 marzo, in un ufficio postale della provincia. Una volta sul posto, i militari dell'Arma hanno identificato l'uomo, un 65enne residente sul territorio, e spiegato le normative vigenti. In seguito, il cittadino si è allontanato.