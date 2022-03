Rubati cashmere di pregio, fibbie e bottiglie di vino: sgominata la banda del lusso – TUTTI I PARTICOLARI

La banda riceve l'ordine dal ricettatore di recuperare un particolare tipo di merce pregiata. Si porta sul posto, studia le strade di accesso e le vie e di fuga, nasconde i mezzi nella vicina boscaglia, a pochi chilometri dall'azienda da colpire e, con l'utilizzo di arnesi da scasso (precedentemente sotterrati nelle vicinanze), penetra all'interno e si impadronisce dei materiali riposti col favore delle tenebre: dal cashmere di pregio passando per costose fibbie fino a ricercate bottiglie di vino.

È quanto emerso dalla conferenza stampa, in programma questa mattina, 18 marzo, nel comando provinciale dei Carabinieri di Biella, dove sono stati delineati importanti particolari che hanno permesso di dare un volto ai componenti di una banda specializzata nei furti in aziende di lusso. Due di questi compiuti ai danni del Lanificio Piacenza di Pollone, avvenuti nel mese di maggio e ottobre 2021. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Biella, guidato dal tenente colonnello Massimo Colazzo, coadiuvati da quelli delle Compagnie di Biella, Cossato, Monza, Sesto San Giovanni, Corsico, Milano Monforte e Signa.

Gli accertamenti di rito sono partiti all'indomani del secondo furto al Lanificio Piacenza. Ad insospettire i militari dell'Arma un particolare, fondamentale ai fini dell'indagine: le alette parasole abbassate di un furgone con targa straniera, individuato a Pollone, in piena notte, in orari prossimi o precedenti ai furti attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Una volta individuato il conducente, è iniziata tutta una serie di pedinamenti e appostamenti che ha permesso di rintracciare il resto della banda che operava nel nord d'Italia.

La svolta è arrivata all'indomani di un furto compiuto nel dicembre 2021, all'interno di una cantina toscana, da cui erano scomparse 1800 bottiglie di vino per un valore complessivo di oltre 200mila euro. In questa occasione, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire il modus operandi della banda nei minimi dettagli documentando tutta la commissione del reato. Ma non solo. La mattinata successiva il Nucleo Radiomobile di Milano ha fermato il furgone, su cui erano state caricate le casse contenenti le bottiglie, in prossimità di alcuni garage dove la banda aveva stabilito due magazzini nell'hinterland milanese.

Da ulteriori accertamenti, i Carabinieri hanno scoperto che altre aziende erano nel mirino del sodalizio criminale, come un'azienda fiorentina, specializzata nella produzione di fibbie per cinture di prestigiosi brand. Anche la Quality Biella era finita sotto lente di osservazione dei malviventi ma il furto non poi è andato a compimento. Poste sotto sequestro l'attrezzatura e le apparecchiature utilizzate per commettere i delitti, insieme alla refurtiva sottratta alle aziende che verrà restituita nei prossimi giorni.

Sei le persone indagate: al vertice della gang lo “zio”, di origine albanese e cervello del gruppo; 4 membri della manovalanza (3 incensurati di origine albanese e un serbo bosniaco) e il ricettatore italiano. Tutti loro residenti in Lombardia, tra Milano, Lecco e la periferia attorno al capoluogo.

Per 5 di loro, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Biella ha disposto l'obbligo di dimora; ad un altro, invece, si è aggiunto anche l'obbligo di firma. A coordinare le indagini il pubblico ministero Paola Ranieri “che ringrazio sentitamente – commenta Colazzo - Abbiamo lavorato in maniera splendida in questa operazione”. Sono in corso ulteriori indagini per capire la provenienza del materiale rinvenuto nei magazzini non ancora identificato durante le perquisizioni.