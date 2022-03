Morto Sergio Sassi, presidente della Fondazione Biella Domani

La Fondazione Biella Domani annuncia con dolore la scomparsa di Sergio Sassi, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Con il suo impegno e le sue idee ha contribuito in modo determinante allo sviluppo delle numerose iniziative politiche e culturali che in questi anni ne hanno caratterizzato l'attività.

Nato a il 22 giugno 1948 si era impegnato sin da giovanissimo nella fgci e, successivamente, nel Pci. È stato più volte eletto consigliere comunale ed è stato Assessore a Cossato delle giunte Abate, Rivardo e Panozzo. È stato segretario della sezione del Pds di Cossato e ha più volte ricoperto incarichi di responsabilità all'interno degli organi dirigenti del pci/pds/da Biellese.

E' stato Vicepresidente del Cordar e Presidente dell'Atc di Biella. In questi ultimi tempi aveva aderito ad Art.1. "In questi anni di lavoro insieme, tutti noi ne abbiamo apprezzato il suo rigore, il suo equilibrio, la sua serietà, l'attitudine al confronto e il suo modo pacato di ragionare e il suo impegno a far diventare la Fondazione Biella Domani un soggetto culturale che è venuto via crescendo nella considerazione dei cittadini Biellesi - si legge nella nota - E anche quando le sue condizioni di salute sono peggiorate ha continuato a dedicarsi alla Fondazione che aveva contribuito a fondare con la passione e la puntigliosita' di sempre. Perdiamo un amico e un compagno carissimo al quale siamo e saremo riconoscenti per tutto ciò che ha fatto e ci ha insegnato e per la dedizione con cui si è impegnato a valorizzare il ruolo e l'attività della nostra Fondazione per affermare i valori della pace, della giustizia e della libertà".

I funerali si svolgeranno domani, 18 marzo, alle 15, nella piazza del Municipio di Cossato.