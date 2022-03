Mondo della scuola biellese in lutto per la morte di Rita Vineis, i colleghi: "Era in ottimi rapporti con tutti"

E' stato un passaparola molto veloce tra i presidi biellesi, quello che questa mattina venerdì 18 marzo ha annunciato la morte dell'ex preside dell'Istituto Comprensivo Biella 2 Rita Vineis. L'ex dirigente aveva iniziato la sua carriera al comprensivo di Cavaglià, quindi a Pettinengo e finito all'istituto con sede a Chiavazza nel 2019, quando è subentrato Tiziano Badà.

Rita Vineis è mancata all'età di 69 anni lasciando la mamma Assunta e la figlia Alessia, e i colleghi la ricordano con affetto.

"Ho tanti ricordi belli con lei - racconta Raffaella Miori, preside del Bona - . Abbiamo lavorato tanto assieme. Era in ottimi rapporti con tutti nel mondo scolastico, questa mattina mi è arrivata la notizia di quanto era successo da un collega. Spiace veramente. Era una persona molto concreta ma anche tanto attenta ai suoi allievi. Per lei la scuola significava tanto. Non si è mai tirata indietro su nulla. E' una grande perdita".

Lunedì 21 marzo alle ore 9,30 ci sarà un momento di raccoglimento per dare l'ultimo saluto a Rita, per poi partire dalla Casa Funeraria Defabianis in Biella alle ore 10,30 per il Tempio Crematorio. E' possibile rendere visita alla cara Rita a partire da domani, sabato 19 presso la Casa Funeraria Defabianis, in Strada Santa Maria di Campagnate 35 - Biella, con i seguenti orari: 9.30 / 12.00 e 14.00 / 17.00.