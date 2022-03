Incidente a Brusnengo, furgone finisce in un fossato (foto di repertorio)

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro avvenuto ieri pomeriggio, 17 marzo, a Brusnengo. Dalle prime informazioni raccolte sono rimasti coinvolti un tir, guidato da un 64enne, e un furgone, condotto da un 30enne. Ad avere la peggio proprio quest'ultimo, finito in un fossato, a lato della strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi