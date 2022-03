Biella, in albergo con cocaina e hashish, coppia arrestata per detenzione e spaccio, foto archivio

La Questura di Biella nel pomeriggio di lunedì 14 ha arrestato un cittadino marocchino e una cittadina italiana, per reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La coppia alloggiata in una stanza di un albergo del centro cittadino, è stata trovata in possesso di circa 70 grammi di cocaina e 26 grammi di hashish pronti per essere ceduti, nonché della somma di circa 10 mila euro.

Alla luce di tali rinvenimenti, i due venivano sono stati arrestati in concorso per il reato di traffico di sostanze stupefacenti ed associati, rispettivamente presso la casa circondariale di Biella e di Vercelli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.

Per l'uomo, all'atto della convalida è stato disposto il divieto di dimora e per la donna dell'obbligo di dimora nella città di residenza.