Biella, nomina componente Cda per l’asilo “Giovanni Bonziglia”

Il Comune dovrà provvedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Infantile “Giovanni Bonziglia” di Pavignano per il quadriennio 2022/2026. Requisito per la nomina l’inesistenza delle cause di non candidabilità previste dall’art. 10 del Decreto Legislativo 31.12.2012 n. 235. La carica è gratuita. Le eventuali candidature dovranno essere corredate da curriculum vitae; dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, la fotocopia di un documento di identità e dovranno pervenire entro e non oltre il primo aprile 2022 ai seguenti recapiti: protocollo.comunebiella@pec.it e affarigenerali@comune.biella.it.