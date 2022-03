I benefici di Foltina Plus per fermare la caduta dei capelli

L’Italia è tra i primi dieci paesi al mondo per quanto riguarda la percentuale di persone affette da alopecia o calvizie. A soffrirne, come evidente, sono soprattutto gli uomini di ogni età, ormai anche i giovani dai 25 anni in su cominciano a soffrire gli effetti di calvizie, ancor di più gli uomini che superano i quarant’anni.



Sono stati e sono tanti i prodotti in commercio che hanno provato e provano ad ovviare a questa problematica. Tantissimi studi di ricerca vengono finanziati dalle grandi case farmaceutiche o di bellezza per trovare una soluzione. Alcuni riescono a rallentare il decorso della calvizie. In questo articolo parleremo di uno di questi prodotti, descrivendone proprietà e benefici per tentare di capire se può essere adatto allo scopo.



Stiamo parlando di Foltina Plus, una lozione naturale creata per favorire la ricrescita. Da molte opinioni su Foltina Plus sparse sul web pare che il prodotto si sia dimostrato efficace e soprattutto sicuro.



Come funziona Foltina Plus



La realizzazione di Foltina Plus avviene attraverso ingredienti del tutto naturali messi insieme nei laboratori di ricerca italiani. La composizione del prodotto vede soprattutto ingredienti di origine vegetale. Foltina Plus non ha controindicazioni dermatologiche, viene applicato direttamente sul cuoio capelluto e non provoca al soggetto nessun arrossamento o irritazione.



Altro punto a favore è l’elevata sicurezza, frutto di controlli qualitativi del prodotto a cui la lozione è stata sottoposta. Inoltre, la casa produttrice consente ai clienti di applicare la cosiddetta formula ‘soddisfatti o rimborsati’, sintomo dell’assoluta certezza che l’azienda ha sul prodotto.



Dal punto di vista pratico, Foltina Plus possiede molteplici benefici per il cuoio capelluto, i quali consentono di avere risultati evidenti già dopo uno o due mesi.



Quando un consumatore decide di provvedere alla cura dei suoi capelli si preoccupa principalmente della sicurezza del prodotto ma si chiede anche se funzioni davvero o no. La sicurezza è garantita dai tantissimi anni di studio a cui il prodotto è stato sottoposto, messo in mercato dopo molteplici test. Poi, altro elemento a garanzia è la completa naturalità degli ingredienti di cui è composto. Quindi, la sicurezza non è messa in discussione.



Il prodotto sembra proprio funzionare, sono ormai sempre di più i tricologi che consigliano l’utilizzo di Foltina Plus per i loro pazienti. Poi ci sono le recensioni dei consumatori che nella maggior parte dei caso hanno dato un giudizio più che positivo al prodotto.



Ingredienti e composizione di Foltina Plus



A rendere Foltina Plus sicuro ed efficace sono i suoi ingredienti, ovviamente miscelati nel modo giusto dopo studi specifici. A rendere funzionante il prodotto sono soprattutto i principi attivi degli ingredienti naturali in questione.



Sono tre gli ingredienti principali di Foltina Plus: arginina, fieno greco e serenoa serrulata. La prima agisce come rinforzante dei bulbi grazie alla stimolazione esercitata sul flusso sanguigno del cuoio capelluto. I principi attivi di questo ingrediente aiutano in maniera sostanziale il trasporto di ossigeno ai follicoli piliferi, ma garantisce anche una grande quantità di sostanze nutrienti alla cute. Il fieno greco ha lo scopo di stimolare e di dare supporto ai follicoli piliferi attraverso un processo di irrobustimento. Infine, la serenoa serrulata possiede tanti benefici: riequilibra gli ormoni e favorisce l’assorbimento dell’arginina.



Quindi, possiamo riassumere in questo modo tutti i benefici che questi ingredienti naturali trasmettono al prodotto. Il primo beneficio è sicuramente l’irrobustimento dei bulbi piliferi che, essendo la parte basilare del capello, favorisce anche una diminuzione della caduta. Poi, si può nominare la migliore micro-circolazione del sangue che favorisce un equilibrio vascolare e un apporto regolare dell’ossigeno al cuoio capelluto.



Modalità di utilizzo e dove comprare il prodotto



L’applicazione di Foltina Plus avviene in maniera facilitata grazie al flacone spray di 75 millilitri. Grazie a questo il prodotto si potrà facilmente spruzzare nel cuoio capelluto consentendo una distribuzione omogenea. Successivamente, si praticheranno dei piccoli massaggi per favorire l’appoggio corretto di Foltina Plus a tutta la superficie della cute. La lozione non rende i capelli unti e si può applicare sia nella prima metà della giornata che prima di andare a letto.



Foltina Plus si può trovare sul sito web della casa produttrice o direttamente su biotiful.it . La scelta di distribuire il prodotto on-line è dovuta sia al periodo complicato che stiamo vivendo, in questo modo si potrà avere il prodotto senza affollare farmacie e para-farmacie, sia per un’esigenza dell’azienda, che in questo modo può controllare meglio il percorso d’acquisto del consumatore. Inoltre, grazie alla vendita online si eviteranno intermediari che possono far lievitare il costo del prodotto. Nel sito sono disponibili ulteriori sconti per i clienti più affezionati. Grazie alla vendita sul web l’azienda in qualche modo ‘coccola’ la sua clientela e la sente più vicina.