Cossato e Quaregna uniti per rigenerare i cuori urbani e migliorare la qualità di vita del cittadino

Rigenerare i cuori urbani attraverso una serie di interventi che puntano alla riqualificazione degli spazi pubblici e alla promozione della qualità del decoro urbano e del tessuto socio-ambientale. Queste le linee guida del progetto condiviso dai comuni di Cossato e Quaregna Cerreto, esposto ieri mattina, 17 marzo, nella sala eventi di Villa Ranzoni. Presenti, oltre alle amministrazioni comunali, anche l'architetto Cristiano Campagnolo e il geometra Natalino Zanin, rispettivamente responsabili di settore area tecnica dei due comuni.

“Verrà discusso e speriamo approvato lo schema di convenzione tra i due paesi, finalizzato ad intercettare quei fondi a cui si possono accedere, in forma associata, con una popolazione superiore ai 15mila abitanti – spiegano i sindaci Enrico Moggio e Katia Giordani – L'idea della partnership punta a riqualificare e rifunzionalizzare lo spazio pubblico lungo il percorso storico di collegamento Biella-Novara-Milano e degli spazi ad esso collegati”.

La convenzione verrà deliberata e discussa nei prossimi consigli comunali delle due realtà. “È propedeutica per accedere a questo bando statale – sottolineano i sindaci di Cossato e Quaregna – L'entità del contributo è di 5 milioni di euro che i due Comuni impiegheranno per tutta una serie di interventi di rigenerazione urbana. Crediamo che simili interventi siano fondamentali per migliorare la qualità di vita dei cittadini e attrarre nuove realtà commerciali, con importanti ricadute sul tessuto sociale”.

Nell'idea del progetto, si prevede a Cossato la riqualificazione degli spazi pubblici aperti gravitanti sulla via Mazzini per un importo complessivo di 3 milioni e 750mila euro, con termine dei lavori previsto nel 2027. “In particolare, i luoghi di intervento saranno la via Mazzini, per poi spostarsi nelle piazze Angiono, Tempia e Gramsci, insieme all'ex palazzina Enel – indicano il sindaco e l'assessore ai Lavori Pubblici Cristina Bernardi – Per quanto riguarda l'anfiteatro, posizionato in prossimità dell'area mercatale, vogliamo renderlo il luogo ideale per eventi e uno spazio per i più giovani”. Altri 350mila euro saranno impiegati per la valorizzazione del polo socio-culturale di villa Ranzoni. “Riqualificando il parco e gli orti presenti – concludono – si vuole creare un luogo per la socialità delle nuove generazioni”.

Infine, a Quaregna, saranno destinati 900mila euro per la riqualificazione delle vie Martiri della Libertà, dell'accesso all'area sportiva di via Roma e del Goretto, con fine dei lavori previsto nel 2024. “I luoghi di intervento – enuncia Giordani – saranno, oltre alla via Martiri, l'area antistante dell'ex Municipio di Cerreto Castello e quella interna di via Sella-Goretto”.