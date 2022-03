Chiusure passaggi a livello: sulla Biella-Novara il primo a Quaregna Cerreto

Primo passaggio a livello chiuso sulla Biella-Novara, in esecuzione del protocollo di intesa firmato l’anno scorso dai comuni interessati da questa linea ferroviaria, e da quelli siti lungo la Biella-Santhià, con Rete Ferroviaria Italiana, Regione Piemonte e Provincia di Biella.

E’ quello di via Fiume a Quaregna Cerreto, dove,dall’11 marzo è stata posta la segnaletica di chiusura. “Sapevamo che sarebbe stato il primo passaggio a livello a chiudersi, – dichiara il sindaco Katia Giordani – perché, come previsto dal protocollo, non ci sono opere aggiuntive da realizzare. A luglio 2021 mi ero recata personalmente presso le 12 famiglie di via Fiume per avvertirle della chiusura. Operazione che ho ripetuto 2 settimane fa consegnando la lettera di RFI e la bozza della mia ordinanza”.

Rientrano invece nei progetti a lungo termine previsti dal protocollo per Quaregna Cerreto, le chiusure del passaggio a livello di via Piave e via I Maggio. “Il primo è quello che porta alla Superstrada – spiega il sindaco Giordani - , dove corre via Pericle Maggia, parallela alla Strada Provinciale 300 Biella-Cossato-Laghi, che andrà a congiungersi alla Cossato-Valle Mosso grazie alla strada del Pratobello. Oggi quest'ultima non permette il passaggio dei mezzi nei due sensi di marcia e va allargata. Il progetto prevede che strada Pratobello, attraverso via Pericle Maggia, sarà prolungata verso Valdengo dove sarà costruita una sopraelevata. Inoltre saranno realizzate due rotatorie: una nella congiunzione tra via Piave e via Pericle Maggia, ed l'altra più avanti per ridurre la velocità”.

“In via I Maggio – conclude Giordani - c’è il passaggio al livello che unisce il centro abitato di Quaregna alla zona Cascine Monte Ferrario. Qui abbiamo chiesto a RFI un sottopasso ciclopedonale che collega questa zona al complesso commerciale i Portici di Quaregna”.

Nessuna chiusura per il momento a valle e monte di Quaregna Cerreto. A Vigliano Biellese i cittadini hanno chiesto un percorso alternativo per il passaggio a livello di via Spina. “Lì passano i ragazzi che vanno a scuola - dichiara il sindaco Cristina Vazzoler – e quindi stiamo valutando la possibilità di fargli percorrere l'anello sottostante. Stiamo comunque predisponendo la cartellonistica verticale per la chiusura, che sarà imminente, perchè questo passaggio a livello non comporta opere”.

Anche a Cossato nessuna chiusura in quanto tutti i passaggi previsti dal protocollo prevedono lavori. “A parte quello via Amendola che richiederà un grosso intervento – precisa il sindaco Enrico Moggio – , gli altri si trovano in campagna, ma richiedono comunque lavori. Il nostro accordo con RFI prevede che chiuderemo se c'è una alternativa di viabilità”.