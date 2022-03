A Benna è festa per il nuovo scuolabus e per i nati nel 2021, foto archivio

Domani, sabato 19 marzo, in piazza della Reggiana a Benna sarà inaugurato il nuovo scuolabus. A seguire, ci sarò la premiazione del disegno vincitore del concorso "Disegna il logo del Pedibus".

Non è finito, perchè la giornata proseguirà alle 11 con la festa di benvenuto ai bambini nati nel 2021.

Entusiasta il sindaco Cristina Sitzia: "Non vedevamo l'ora che arrivasse il nuovo scuolabus. Quello vecchio non ce la faceva davvero più. A parte gli anni, ma non era nemmeno più adatto a quelle che possono essere le nuove esigenze come il trasporto di bambini che hanno magari problemi di deambulazione. Avrà anche la pedana per permettere di salire a chi ha la sedia a rotelle. E' costato tanto ma ne è valsa la pena".