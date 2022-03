A Vigliano arriva “Scodinzoliamo”, il servizio di toelettatura nato dalla passione di Cornelia Piscitelli

Tutti i residenti di Vigliano Biellese che posseggono un cane o un gatto potranno, d’ora in poi, dormire sonni più tranquilli grazie alla nuova attività di toelettatura di Cornelia Piscitelli, ex operaia con una genuina passione per i cani: “Li ho sempre amati – racconta Cornelia – e ne posseggo 3. Ho un passato come volontaria al canile e dopo la pandemia ho avuto la possibilità di reinventarmi, trasformando la mia passione in un lavoro”. Così, in via Milano 51 a Vigliano Biellese, nasce “Scondinzoliamo”, un’attività nata dall’amore e a disposizione di tutti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19 di sera e sabato, dalle 10 alle 18.





I servizi offerti da Cornelia, in partenza da 20 euro fino agli 80/90, a seconda delle dimensioni, del tipo di pelo e della richiesta, soni i classici: lavaggio, spazzolatura, pulizia orecchie e la rimozione del pelo sotto le zampe, a cui si aggiungono la strippatura, operazione indolore che mira a rimuovere il pelo morto e necessaria per alcune razze, per esempio i terrier. Infine, non può mancare la tosatura, necessaria a far sentire il cane più libero durante le stagioni calde. Ma non finisce qui: infatti, un occhio di riguardo è anche dedicato ai gatti che potranno godere di lavaggio e spazzolatura e, in caso dovessero rilassarsi, potranno sistemarsi su una comoda amaca preparata apposta per loro.Ciò che più caratterizza Scodinzoliamo è, senza ombra di dubbio, la passione di Cornelia che saprà garantire un trattamento di tutto rispetto ai cani e gatti che ospiterà. Un lavoro scelto con il cuore da un’affidabile professionista.Via Milano 51, Vigliano BielleseTel: 328.3869331Facebook: https://www.facebook.com/scodinzoliamo_toelettatura-106335398665277