Rugby, gli orsi accolgono gli squali di Pro Recco

Penultima occasione della stagione per sostenere gli Orsi dalla nostra splendida tribuna. Domenica alle 14.30 i gialloverdi ospiteranno Pro Recco Rugby che attualmente occupa l’ultimo posto della classifica di girone a zero punti.



Marco Porrino, head coach Biella Rugby, ha le idee chiare e non sottovaluta nulla: “Chi legge il prossimo match come un incontro facile basandosi solo sul dato che Pro Recco fino ad oggi ha perso tutte le partite, sbaglia. Purtroppo è una squadra alle prese con tante difficoltà che sicuramente incidono sull’umore, ma ha un passato importante e proprio perché non ha nulla da perdere, ma una buona esperienza alle spalle, potrebbe riservarci brutte sorprese e metterci in difficoltà. Come dico dall’inizio della stagione, è sempre la testa a fare la differenza. Fondamentale sarà l’attitudine con la quale i miei ragazzi scenderanno in campo domenica. La voglia di fare bene c’è, lo vedo durante gli allenamenti, saranno da valutare le presenze di alcuni giocatori alle prese con il recupero da alcuni acciacchi rimediati domenica scorsa”.



Serie A. Rd. XIII – 20.03.22. Parabiago – Rugby Milano; Cus Torino – Amatori Alghero; Cus Genova – VII Torino Rugby; Biella Rugby – Pro Recco Rugby.